Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа

Работу избирательных комиссий инстанция назвала "разумной".

Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба президента США Дональда Трампа. По мнению инстанции, положения избирательной комиссии являются "разумными", так как они давали наблюдателям возможность видеть процесс осуществления деятельности в соответствии с американским кодексом.

Штат Пенсильвания считается одним из основных, так как дает 20 голосов выборщиков, которые могут решить исход голосования за должность президента США. До сих пор победитель в штате не оглашен.

Напомним, что ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканцев. Истцы хотели признать незаконными около десяти тысяч бюллетеней, которые в Пенсильвании пришли от избирателей с опозданием из-за работы почты. Сам Дональд Трамп, а также его адвокат Руди Джулиани неоднократно говорили о том, что незаконными следует признать 600 тысяч бюллетеней, поданных в Филадельфии и Питтсбурге.

Байден призвал Трампа к гладкой передаче власти.

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