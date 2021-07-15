Верховная Рада утвердила отставку Арсена Авакова

Депутаты поддержали решение главы МВД Украины.

Верховная Рада утвердила отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Эту должность чиновник занимал с 27 февраля 2014 года. Решение передать пост другому должностному лицу поддержали 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, что Аваков написал заявление об отставке 13 июля. Он находился на посту главы МВД Украины с 2014 года. Он получил переназначение на должность с 29 августа 2019 года. Этот министр оставался одним из двух, которые остались в кабинете министров после прихода к власти президента Владимира Зеленского. После отставки прошлого правительства под руководством премьера Алексея Гончарука (в марте 2020 года) Аваков еще раз сохранил свое место.

Верховная Рада: отставка Авакова не была следствием конфликта с властями.

Видео: YouTube / RadaTVchannel

