Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку

Его место может занять депутат рады Денис Монастырский.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Об этом информирует пресс-служба ведомства на официальной странице в Facebook.

Уточняется, что отставку Авакова еще должна принять Веховная рада.

В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете министров Украины" подал заявление об отставке с должности Министра внутренних дел. Спасибо команде МВД за годы совместной работы. Спасибо каждому офицеру, рядовому и служащему. Имею честь! из сообщения пресс-службы МВД Украины

Кроме того, к информации ведомства об отставке Авакова в Facebook был прикреплен скан заявления министра. В нем написано: "Прошу принять мою отставку с должности министра внутренних дел. Честь имею!".

Согласно данным средств массовой информации, президент Украины Владимир Зеленский уже нашел замену Авакову. Он выдвинул кандидатуру депутата Верховной Рады Дениса Монастырского. В настоящее время тот занимает пост председателя комитета украинского парламента по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, Аваков был назначен главой МВД Украины 27 февраля 2014 года, он был переназначен на должность в конце лета 2019 года.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что решения сегодняшнего Киева показывают выбор действующих властей, а не народа страны.

Фото: Facebook/mvs.gov.ua, Instagram/arsenik78