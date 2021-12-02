Арсен Аваков попросил украинскую власть воздержаться от попыток обуздать свободу слова

Экс-глава МВД Украины раскритиковал действующую власть при президенте Зеленском.

Бывший украинский министр внутренних дел Арсен Аваков призвал государственную власть быть адекватной. Такое заявление экс-чиновник сделал во время выступления на Киевском форуме по безопасности. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале "Открытая Украина". Гость уточнил, что Киев должен реагировать на протестные движения, а также не пытаться использовать эти акции для борьбы с оппозиционерами в стране, а также ущемления свободы слова.

Специалист призвал украинское руководство быть адекватным. Он рассчитывает на то, что власти будут воздерживаться от дальнейших попыток "обуздать" свободу слова и закрывать очередные телеканалы, говорить о попытках государственного переворота при участии оппозиции. По слова Авакова, демократия предполагает наличие определенного баланса сил, а в таком обществе имеют место быть различные точки зрения. Спикер полагает, что Киеву следует к ним прислушиваться.

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Фото и видео: YouTube / Open Ukraine