Путин: решения Киева показывают выбор властей, а не народа

Глава РФ оценил слова Зеленского о пути развития Украины.

Российский президент Владимир Путин считает, что решения сегодняшнего Киева показывают выбор действующих властей, а не народа страны. Такое заявление политик сделал во время эфира на телеканале "Россия-24". При этом политик не считает, что выбор Украина сделала окончательно.

То, что говорят сегодняшние власти - они говорят не о народе. Они говорят о том выборе, который они сами для себя сделали. Здесь речь не о пересечении наших путей, а о взаимосвязи и переплетении судеб миллионов людей. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ прокомментировал слова украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что Киев идет собственным путем развития. По словам Путина, здесь важно понимать, будет или не будет этот путь пересекаться с путем развития Москвы. Политик напомнил, что страны связаны историческими и духовными переплетениями, которые складывались на протяжении веков.

Путин рассказал, как решил написать статью про Украину.

Фото и видео: Kremlin.ru