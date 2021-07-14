Глава РФ дал оценку киевскому режиму.

Российский президент Владимир Путин указал на "хамелеонов" среди властей Украины. Такое заявление глава государства сделал в эфире телеканала "Россия-24". По мнению политика, сейчас киевская власть отстаивает не интересы нации, а только тех лиц, которые руководят страной и оплачивают их пребывание у власти.

Люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются, как хамелеоны, и защищают совершенно другие позиции. Владимир Путин, президент РФ

Путин: Россия выполнит обязательства по контракту о транзите газа через Украину.

Фото и видео: Kremlin.ru