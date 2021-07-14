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Путин: началась активная работа по проекту "Анти-Россия"

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Глава РФ объяснил, почему Москва обеспокоена.

Российский президент Владимир Путин заявил, что началась активная работа по проекту "Анти-Россия". Об этом глава государства сообщил в эфире телеканала "Россия-24". Политик прокомментировал цели написания и смысле статьи об Украине. Он заметил, что обстановка вызывает обеспокоенность у Москвы.

Судя по всему, началась активная работа по проекту "анти-Россия", это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства. Все новое — это хорошо забытое старое.

Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ подчеркнул, что проект "анти-Россия" зародился еще в средние века и до продолжает существовать до сих пор. Президент полагает, что участники этого проекта в противостоянии с Москвой берут старые заготовки на вооружение.

Племянник Путина баллотируется в Госдуму от Петербурга.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, статья владимира путина об украине
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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