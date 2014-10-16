Племянник Путина баллотируется в Госдуму от Петербурга

Роман Путин принял решение баллотироваться самовыдвиженцем по 214 (Северо-Восточному) округу.

Двоюродный племянник главы России Роман Путин изъявил желание стать депутатом Государственной думы от Петербурга. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на его помощника Максима Каменева.

Роман Путин принял решение баллотироваться самовыдвиженцем по 214 (Северо-Восточному) округу. Для этого необходимо собрать подписи избирателей. Каменев заявил, что предвыборную кампанию Путин представит уже на этой неделе.

Ранее мужчина работал в ФСБ, потом – пост советника мэра Рязани по вопросам безопасности, но после этого решил уйти в бизнес. Связать свою жизнь с политикой Путин решил в 2020 году. В этом же году на базе движения "Люди дела" политик создал партию "России без коррупции", чтобы попасть в Госдуму. Партия фокусируется на снижении налоговой нагрузки для малого бизнеса и борьбе с монополистами.

Ранее стало известно, что певица Татьяна Буланова стала одним из кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Родина".

Фото: Instagram / @romanputin