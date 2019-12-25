Татьяна Буланова хочет вернуть Петербургу особую атмосферу и стиль

Певица Татьяна Буланова стала одним из кандидатов в депутаты Госдумы от партии “Родина”.

Певица Татьяна Буланова стала одним из кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Родина". Она вошла в первую тройку федерального списка партии, а также в региональный список по Санкт-Петербургу. Буланова – коренной житель Северной столицы, и всю жизнь прожила на Васильевском острове. Свое решение певица объяснила желанием "использовать свои достижения для помощи людям".

По мнению Виталия Волчкова, руководителя Института политкультуры и стратегий цивилизационного развития, Татьяна Буланова, как и любая гражданка страны, имеет полное право претендовать на место в законодательном органе власти. Ей просто необходимо предложить программу конкретных мер для изменения ситуации в стране. Петербургская "Родина" уже объявила, что сформирует программу на основе просьб, пожеланий и жалоб горожан.

Продюсер Иосиф Пригожин уверен, что творческий взгляд – зачастую только плюс для депутата: "Творческие люди знают о стране не меньше, чем те, кто называют себя профессиональными политиками. Мы так же болеем за страну, так же деятельны в защите интересов людей. Татьяна Буланова – опытный в жизни человек, и если она хочет добиваться для страны положительных перемен, то это решение можно только уважать".

В том, что Госдума должна быть представлена людьми, имеющими разные профессиональные навыки и жизненный опыт, с Пригожиным согласен Урван Парфентьев, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий.

Конгломерат 450 людей, совершенно разных по возрасту, национальности, профессиям и так далее формирует так называемое "экспертное тело". Это позволяет грамотно анализировать ситуацию и принимать взвешенные решения. Урван Парфентьев, ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий

Буланова опасается, что ее родной город теряет свою особую культуру, атмосферу и стиль.

Необходимо объединение неравнодушных горожан, которые готовы отстаивать интересы родины, родного города. Защищать традиции Ленинграда. Поддерживать петербургские семьи и социально незащищенные слои населения – пенсионеров, инвалидов и детей. Петербургская семья должна быть в центре внимания властей. Петербургу нужно вернуть традиции, атмосферу и стиль. Татьяна Буланова, певица

Фото: партия "Родина"