Сын двоюродного брата Путина - Игоря, хочет стать депутатом Госдумы.

Двоюродный племянник Владимира Путина собрался в политику. Ранее мужчина работал в ФСБ, потом - пост советника мэра Рязани по вопросам безопасности, но после этого решил уйти в бизнес. После государственной службы Роман консультировал губернаторов и промышленные группы. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Предприниматель Роман Путин хочет создать партию на базе движения "Люди дела".Основной задачей бизнесмена является попадание в Госдуму. Партия фокусируется на снижении налоговой нагрузки для малого бизнеса и борьбе с монополистами. Роман Путин намерен добиться предоставления бизнесу дешевых кредитов.

Сейчас в совет движения "Людей дела" входят ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина, президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфиди, а также бизнесмены и юристы. По словам племянника Путина, он готов обратиться при необходимости к администрации президента. Он заявил, что думает, что они найдут понимание.

Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры и обсудили пандемию.

Видео: Википедия/Яна Задорожная - собственная работа