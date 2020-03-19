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Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры и обсудили пандемию

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Оба лидера высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи.

В четверг, 19 марта, стало известно, что Путин и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

По данным издания, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Во время телефонных переговоров политики обсудили вопрос распространения коронавирусной инфекции. Путин отметил, что Китай заслуживает высокой оценки в противодействии пандемии.

Лидеры двух стран договорились о взаимопомощи.

Ранее мы сообщали о том, что Путин ответил на шутку Галкина.

Видео:Youtube/Правительство России, CGTN

Теги: новости россии, общество, путин, си цзиньпин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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