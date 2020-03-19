Путин ответил на шутку Галкина

Президент отметил, что эти шутки востребованы.

Президент России Владимир Путин ответил на шутку юмориста Максима Галкина. Глава государства высказался в рамках интервью ТАСС.

Журналист Андрей Ванденко вспомнил фразу Галкина, что "Путин — это не фамилия, а должность". Президент ответил: "человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно".

Также глава государства отметил, что эти шутки востребованы.

До этого Галкин шутил о Путине во время своего концерта в Новосибирске в 2019 году.

Ранее Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий.