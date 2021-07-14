Путин: Россия выполнит обязательства по контракту о транзите газа через Украину

Политик прокомментировал желание Киева получить гарантии о транзите газа после завершения строительства проекта "Северный поток-2".

Владимир Путин заявил, что Россия выполнит взятые на себя обязательства по контракту о транзите газа через Украину. Такое заявление президент сделал в эфире телеканала "Россия-24". Политик напомнил, что Москва со стороны "Газпрома" подписала на пять лет соглашение о прокачке природных ресурсов с определенным объемом для потребителей из Европы через территорию соседнего государства.

Несмотря на всякие сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя определенные обязательства в рамках этого контракта и, безусловно, будет полностью их выполнять. Владимир Путин, президент РФ

Политик подчеркнул, что как и остальные вопросы в сфере энергетики, этот газовый вопрос нем стоит связывать с обсуждением в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе. Путин напомнил, что этот формат создан для переговоров, касающихся ситуации на юго-востоке Украины и не может иметь ничего общего с подобными коммерческими проектами как "Северный поток-2".

Путин: началась активная работа по проекту "Анти-Россия".

Фото и видео: Kremlin.ru