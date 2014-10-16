На Украине потребовали длительного контракта с РФ на транзит газа

Утверждается, что от газопровода пострадают страны Восточной Европы.

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что страна видит лишь один вариант "компенсации" за экономические потери от запуска газопровода "Северного потока-2". Об этом он сказал в интервью изданию "Лига".

По его словам, должен быть заключен новый контракт на транзит российского газа.

Единственно приемлемый для нас вариант - новый контракт на транзит газа на 45-50 миллиардов кубометров в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний. Сергей Макогон, глава компании "Оператор ГТС Украины"

Он уверен, что он работы газопровода, прежде всего, пострадают страны Восточной Европы. Кроме того на Украине может "подскочить" стоимость этого природного топлива. По мнению Макогона, при отсутствии транзита газа недостающие объемы придется импортировать из ЕС, например, из Польши или Венгрии.

Главной задачей в настоящее время, по мнению главы компании, является увеличение собственной добычи газа на территории Украины, что позволит снизить стоимость от импорта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал гарантий по газу после запуска газопровода "Северный поток - 2".

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт