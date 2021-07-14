Глава РФ объяснил, что создал аналитический материал, а не просто статью.

Российский президент Владимир Путин рассказал, как решил написать статью про Украину. В эфире телеканала "Россия-24" политик сообщил журналистам, что раздумывал об этом на протяжении нескольких месяцев. Он хотел создать аналитический материал о соседнем государстве, а его работа - гораздо серьезнее обычного текста.

Название этого материала "статья" - это условное название, потому что это все-таки чуть побольше, чем статья. Это аналитический материал, основанный на исторических фактах, событиях, на исторических документах. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства объяснил возникновение идеи написании статьи. По словам Путина, в обычной жизни люди занимаются своей работой, воспитанием детей и хобби. При этом они не задумываются о вопросах и проблемах, поднятых в тексте статьи. При этом ситуация, возникшая на Украине, требует того, чтобы внимательнее посмотреть на мир, в котором мы живем и "кто мы такие", какие отношения нас связывают с соседями и родственниками.

Путин указал на "хамелеонов" среди властей Украины.

Фото и видео: Kremlin.ru