Некоторые читатели выразили сожаление по поводу нынешних отношений между странами.

Читатели китайского сетевого портала "Гуаньча" прокомментировали статью президента РФ Владимира Путина об историческом единстве русского и украинского народов. На это обратило внимание агентство "РИА Новости".

Некоторые пользователи выразили сожаление по поводу нынешних отношений между Россией и Украиной.

Президент Путин прав. Украина и Россия сами по себе являются одной цивилизацией (славянской цивилизацией), а Украина даже выступает ее колыбелью. Жалко, что исторические обиды и реальная геополитика не сблизили две страны.

Часть читателей согласились с мнением, что Украиной манипулируют Соединенные Штаты.

Украина действительно плохая! Если вы верите в Соединенные Штаты, то просто позволяете играть с собой до полного уничтожения. <...> Украина, увы, не понимает этого.

Один из пользователей считает, что глава Украины Владимир Зеленский очень невнимательно прочитал публикацию Путина и лишь обратил внимание на ключевые слова в отрыве от контекста.

У Зеленского, очевидно, тоже нет времени читать статью, раз он только надергал из нее цитат и все опроверг.

Напомним, в своей публикации российский лидер указывает, что он убежден в единстве народов, а также относится с уважением к традициям и языку украинцев. По его словам, препятствия, возникшие в отношениях двух стран после событий 2014 года, являются большой трагедией. Путин уверен, что за произошедшее и последствия этого вина полностью лежит на Западе, а истинная суверенность Украины возможна только в партнерстве с Российской Федерацией.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Шевченко назвал сильной статью президента РФ Владимира Путина о единстве украинского и русского народов. По его мнению, Украине следует освобождать от "диктатуры Запада" и возвращать свою субъектность, так как есть угроза уничтожения государства.

Фото: kremlin.ru