Депутат Рады назвал сильной статью Путина

Он призвал Украину наладить диалог с Россией и своими гражданами.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко назвал сильной статью президента РФ Владимира Путина о единстве украинского и русского народов. Своими размышлениями он поделился в своем Telegram-канале.

По его словам, российский лидер точно подметил вопрос внешнего управления Украины.

Очень сильная смысловая статья со стороны Кремля. Выделены основные позиции по историческим событиям во взаимоотношениях России, Украины и Беларуси. Есть и видение будущего. Евгений Шевченко, депутат Верховной рады

По его мнению, Украине следует освобождать от "диктатуры Запада" и возвращать свою субъектность, так как есть угроза уничтожения страны. Шевченко уверен, что без изменения политического курса государству не обойтись. Кроме того, он заявил о большой роли Белоруссии в примирении Украины и РФ.

Сменить своих соседей мы не сможем, менять нужно прежде всего политику в отношении собственных граждан, не согласных с националистами и американистами, и политику в отношении России и Белоруссии. Ведь это наши братские народы. Евгений Шевченко, депутат Верховной рады

Политик призвал украинские власти начать конструктивный диалог не только с Российской Федерацией, но и со своим собственным народом.

Ранее слова бывшего главы Госдепа США Майка Помпео о президенте РФ Владимире Путине и киберпреступности стали причиной споров на сайте американского телеканала Fox News. Многие комментаторы считают, что обострения отношений между Москвой и Вашингтоном начались после присоединения Крыма к России.

Фото: Telegram/Украина Евгения Шевченко