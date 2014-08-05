Американцы вспомнили про Крым после слов экс-главы Госдепа о Путине

Майк Помпео считает, что РФ причастна во всех кибератаках на США.

Слова бывшего главы Госдепа США Майка Помпео о президенте РФ Владимире Путине и киберпреступности стали причиной споров на сайте американского телеканала Fox News. На это обратило внимание агентство "РИА Новости".

Ранее Помпео заявил, что Путин "видит слабость" в позиции Джо Байдена по вопросам кибербезопасности. Кроме того, он считает, что Россия виновна в киберпреступлениях, вследствие его политик требует от Соединенных Штатов проявить более жесткую позицию в отношении РФ по этому поводу.

Однако, комментаторы не согласились с Помпео. Многие считают, что обострения отношений между Москвой и Вашингтоном начались после присоединения Крыма к России.

Нам необходим настоящий дипломат, который сможет как можно скорее договориться с Россией о смягчении напряженности, чтобы нам не пришлось вести войну на два фронта <…>. Крым принадлежал России в течение нескольких сотен лет. комментарий на Fox News

Соединенные Штаты могли бы читать другим странам нотации по поводу их киберпреступлений, если бы они сами не были одним из главных киберпреступников на планете. комментарий на Fox News

Кроме того, пользователи сайта призвали объявить импичмент Джо Байдену. Причиной этого они называют его слабость на посту главы государства.

Ранее читатели немецкой газеты Die Zeit прокомментировали статью президента России Владимира Путина, посвященную 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Материал озаглавлен "Быть открытыми, несмотря на прошлое".

Видео: YouTube / Fox News