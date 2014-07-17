"Нужен Трамп": в Верховной раде сделали неожиданное заявление о конфликте

Евгений Шевченко сообщил о последствиях для Украины, если в белый дом снова войдет Дональд Трамп.

В случае победы на американских президентских выборах Дональд Трамп откажется от оказания Вашингтоном военной помощи Украины в пользу еврейского государства. Такое мнение огласил депутат Верховной Рады Евгений Шевченко в интервью местному политологу Вадиму Карасеву. Ролик размещен на YouTube-канале. По словам украинского парламентария, Тель-Авиву нужен кандидат от республиканцев именно потому, что тот обеспечит Израиль необходимой поддержкой со стороны США.

Но где останется Украина? Трамп собирается защищать интересы Израиля в противостоянии с Ираном и остальным исламским шиитским миром. Но Украину он разменяет на это все. Евгений Шевченко, депутат Украины

"Будет еще хуже". В Киеве осознали, о чем говорил Путин.

Фото и видео: YouTube / Говорит и доказывает Вадим Карасев