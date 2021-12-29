Аваков ответил Путину про убежище для Порошенко

Экс-глава МВД Украины ответил российскому президенту на обещание принять в РФ Порошенко.

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков ответил российскому президенту Владимиру Путину про политическое убежище для Петра Порошенко. По мнению экс-чиновника, Москва не сможет взять под свой контроль еще одного бывшего или действующего главу государства, несмотря на все обещания и многолетние усилия по данному вопросу. Такое видеообращение Аваков разместил на свой странице на Facebook.

Прошлого нашего президента и действующего, да и будущего, мы, украинцы, как-нибудь будем хвалить сами, ругать сами, к ответственности призывать сами и сами будем решать. Без гнуси из-за рубежа. Так что нравится, не нравится — терпите, Владимир Владимирович. Арсен Аваков, экс-глава МВД Украины

Данной публикацией в социальных сетях экс-чиновник ответил президенту России Владимиру Путину на его предложение предоставить пятому президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище из-за существующих уголовных преследований на родине. Глава РФ заметил вероятность такого развития ситуации после встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Зеленский прокомментировал фразу Путина "терпи, моя красавица".

Фото и видео: Facebook / Arsen Avakov

