Зеленский прокомментировал фразу Путина "терпи, моя красавиц"

Глава Украины назвал терпение - мудростью.

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал фразу российского коллеги Владимира Путина "терпи, моя красавица". Политик напомнил РФ, что его государство и так терпеливо, так как терпение Киев считает мудростью. Таким образом глава государства ответил на просьбу журналиста на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном оценить слова глава РФ.

Украина - очень терпеливая, потому что это - это мудрость, это важно и для Европы, и для россиян…Наше терпение влияет на провокации, на которые мы не отвечаем, потому что в терпении мудрость. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, что фразу "Нравится, не нравится, терпи, моя красавица" Владимир Путин упомянул в своей речи в связи с необходимостью выполнения Киевом Минских соглашений. В РФ полагают, что Украина должна выполнить взятые на себя международные обязательства. В шутку Зеленский подчеркнул, что Украина действительно красавица, но при этом "моя" - уже перебор.

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Фото: YouTube / Партія Слуга Народу

