СМИ: Россия "продвинулась к деэскалации" после саммита Путина и Макрона

Газета FT оценила прошедшие переговоры президентов как шаг к мирному урегулированию конфликта вокруг Украины.

Россия "продвинулась к деэскалации" вокруг Украины после переговоров президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом пишет газета Financial Times.

Собеседники издания отметили, что между политиками было якобы заключено соглашение о выводе военных РФ из Белоруссии, где проходят совместные учения в рамках Союзного государства.

Чиновники сообщили, что соглашение может включать вывод российских сил из Белоруссии после завершения масштабных учений, в которых принимает участие контингент в примерно 30 тысяч человек, сообщает Financial Times

Ожидается, что данное решение приведет к дальнейшим встречам и соглашению по диалогу о коллективной безопасности. При этом FT подтверждает, главы государств не упоминали этих обсуждений в ходе совместной пресс-конференции.

Ранее Путин заявил о существовании риска вооруженного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом в том случае, если Украина в составе блока нападет на Крым.

Фото: kremlin.ru