Путин: есть риск конфликта РФ и НАТО, если Украина в составе альянса нападет на Крым

Глава РФ рассказал о вероятной попытке Киева вернуть полуостров силовым способом.

Российский президент Владимир Путин считает, что существует риск вооруженного конфликта между РФ и НАТО в том случае, если Украина в составе военного альянса нападет на Крым. Такое заявление глава государства сделал на совместной пресс-конференции с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Политик напомнил журналистам и иностранным коллегам о том, что европейские страны считают полуостров украинской территорией, а Москва - своей.

В доктринальных документах Украины прописано, что Россия - противник…Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет! Владимир Путин, президент РФ

Президент России подчеркнул, что обеспокоенность со стороны Москвы продиктована и вопросами, связанными с общеевропейской безопасностью. По словам Путина, уже дважды украинские власти предпринимали попытки решить ситуацию на Донбассе силовыми методами. В связи с этим фактом РФ не исключает и третьей попытки со стороны Киева. Он напомнил прессе, что после очередного провала пришлось создавать Минские соглашения, который на данный момент подкрепляются резолюцией Совета Безопасности ООН.

Макрон: Франция и РФ договорились работать вместе над гарантиями безопасности.