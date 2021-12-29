Макрон: Франция и РФ договорились работать вместе над гарантиями безопасности

Эммануэль Макрон оценил беседу с Владимиром Путиным по вопросам пересмотра соглашений.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и Москва договорились работать вместе над гарантиями безопасности. Такое заявление лидер страны сделал на совместной пресс-конференции с коллегой из РФ. Он назвал проведенные переговоры в Кремле содержательными. По мнению европейского политика, пересмотр по вопросу гарантий безопасности не может идти в ущерб национальных интересов стран Европы.

У нас есть желание работать вместе, чтобы гарантировать новый порядок в Европе. Я не думаю, что формирование новых условий должно происходить за счет частичного пересмотра соглашений или фундаментальных принципов, или же за счет ущемления прав. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Глава Франции не стал уточнять журналистам какие именно страны имеет в виду. При этом он добавил, что Россия рассчитывает на пересмотр существующих международных соглашений, которые функционируют уже на протяжении 30 лет. Макрон призвал ради безопасности континента не допускать ошибок прошлого. ПО его словам, стратегический и исторический диалог с Россией поможет Европе добиться прогресса в вопросе безопасности и найти общие позиции для разряжения обстановки.

Макрон обсудил с Путиным проект Конституции Белоруссии и слова Лукашенко о ядерном оружии.

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