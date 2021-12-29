Макрон обсудил с Путиным проект Конституции Белоруссии и слова Лукашенко о ядерном оружии

Главы Франции и РФ обсудили ситуацию в Белоруссии.

Французский президент Эмманюэль Макрон обсудил с российским лидером Владимиром Путиным проект Конституции Белоруссии и слова Александра Лукашенко о ядерном оружии. На пресс-конференции политик выразил озабоченность из-за нового документа Минска, который позволяет упразднение двух фундаментальных положений о статусе страны от 1994 года. По мнению представителя Парижа, такие действия лишь усиливают дестабилизацию в регионе. Франция намерена создавать модель общей европейской безопасности и гарантиями для ЕС, РФ и других государств, включая Грузию и Украину.

В этой связи я получил заверения от президента Путина. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей говорил прессе о том, что республика готова разместить на своей территории ядерное оружие при вооруженной угрозе со стороны НАТО. Президент Александр Лукашенко уточнил, что Минск предложит Москве принять данные меры в том случае, если Североатлантический военный альянс разместит ядерное оружие в Польше.

Лукашенко: Белоруссия признает статус Крыма, Абхазии и Южной Осетии при необходимости.