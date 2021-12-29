Путин: Киев взял курс на демонтаж минских договоренностей

Глава России Владимир Путин заявил, что киевская власть взяла курс на демонтаж минских договоренностей. Такое заявление российский лидер сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам политика, сейчас Украина игнорирует все возможности для территориального восстановления целостности страны мирным способом, включая диалог с самопровозглашенными народными республиками Донбасса.
До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и известная формула Штайнмайера, когда мы согласились с некоторыми поправками реально в минские договоренности и пошли на определенные уступки.
Владимир Путин, президент РФ
Президент России напомнил журналистам о том, что до сих пор не зарегистрированы подвижки по многим принципиальным вопросам. В частности, речь идет о конституционной реформе на Украине, амнистии, местных выборах, правовых аспектов особого статуса Донбасса. Владимир Путин обратил внимание Эмманюэля Макрона на нежелание Киева следовать взятым на себя обязательствам по комплексу мер и договоренностей, заключенных в рамках "нормандского формата". РФ также видит систематические нарушения прав человека в стране из-за закрытия местных неугодных СМИ и гонения политических фигур.
Путин обещал Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности.
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