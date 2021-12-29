Путин: Киев взял курс на демонтаж минских договоренностей

Глава РФ оценил выполнение обязательств Украиной по договоренностям "нормандского формата".

Глава России Владимир Путин заявил, что киевская власть взяла курс на демонтаж минских договоренностей. Такое заявление российский лидер сделал на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. По словам политика, сейчас Украина игнорирует все возможности для территориального восстановления целостности страны мирным способом, включая диалог с самопровозглашенными народными республиками Донбасса.

До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и известная формула Штайнмайера, когда мы согласились с некоторыми поправками реально в минские договоренности и пошли на определенные уступки. Владимир Путин, президент РФ

Президент России напомнил журналистам о том, что до сих пор не зарегистрированы подвижки по многим принципиальным вопросам. В частности, речь идет о конституционной реформе на Украине, амнистии, местных выборах, правовых аспектов особого статуса Донбасса. Владимир Путин обратил внимание Эмманюэля Макрона на нежелание Киева следовать взятым на себя обязательствам по комплексу мер и договоренностей, заключенных в рамках "нормандского формата". РФ также видит систематические нарушения прав человека в стране из-за закрытия местных неугодных СМИ и гонения политических фигур.

Путин обещал Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности.

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