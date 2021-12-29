Путин обещал Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности

Глава РФ рассказал, чем обуславливается инициатива со стороны Москвы.

Российский президент Владимир Путин заявил, что обещал бывшему лидеру Украины Петру Порошенко политическое убежище, если у него возникнут сложности в стране. Такое заявление глава государства сделал на совместной пресс-конференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Владимир Путин, президент России

Глава РФ уточнил, что в тот момент сам Петр Порошенко "иронизировал много по этому вопросу". Однако на сегодняшний день Москва хочет подтвердить свои намерения, несмотря на серьезные существующие между сторонами расхождения, связанные с урегулированием конфликта на Донбассе. Владимир Путин уверен в том, что экс-президент Украины сделал много ошибок по данному вопросу, однако его уголовное преследование в стране он видит как "чрезмерную заявку на успех" от действующего в Киеве режима. Политическое убежище Порошенко РФ может предоставить по гуманитарными соображениям.

Путин: есть риск конфликта РФ и НАТО, если Украина в составе альянса нападет на Крым.

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