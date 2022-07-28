Советник МВД Украины призвал переписать историю войны для победы над Россией

Он также считает, что властям страны необходимо написать новую историю городов и сел Украины.

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко призвал переписать историю Второй мировой войны для победы над Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, в этом заключается глобальная ошибка Украины. Он также считает, что властям страны необходимо написать новую историю городов и сел Украины. Денисенко подчеркнул, что история, написанная в 1970-х года, уже "морально устарела".

Мы не сможем на самом деле вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны. Вадим Денисенко, советник главы МВД Украины

Ранее мы сообщали, что минкульт Украины разрабатывает план замены герба СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве.

Видео: YouTube / Телеканал Рада