Его заменят на трезубец, элемент герба Украины.

Минкульт Украины разрабатывает план замены герба СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко в эфире телеканала "Рада".

По его словам, в результате опроса почти 800 тысяч людей проголосовали за трезубец, который является элементом герба Украины. Именно им собираются заменить герб СССР на монументе.

Мы сейчас разрабатываем план действий с технической точки зрения и с точки зрения документальной, как это сделать. Александр Ткаченко, министр культуры Украины

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Видео: YouTube / Телеканал Интер (Inter TV channel)