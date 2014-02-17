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Минкульт Украины разрабатывает план замены герба СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве
Сегодня, 11:20
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Минкульт Украины разрабатывает план замены герба СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве

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Его заменят на трезубец, элемент герба Украины.

Минкульт Украины разрабатывает план замены герба СССР на монументе "Родина-мать" в Киеве. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко в эфире телеканала "Рада".

По его словам, в результате опроса почти 800 тысяч людей проголосовали за трезубец, который является элементом герба Украины. Именно им собираются заменить герб СССР на монументе.

Мы сейчас разрабатываем план действий с технической точки зрения и с точки зрения документальной, как это сделать.

Александр Ткаченко, министр культуры Украины

Ранее глава Пензенской области рассказал о помощи Запорожью.

Видео: YouTube / Телеканал Интер (Inter TV channel)

Теги: александр ткаченко, герб ссср, киев, министерство культуры украины, монумент, родина-мать
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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