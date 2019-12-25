Верховная Рада: отставка Авакова не была следствием конфликта с властями

Депутаты проголосуют за назначение нового главы МВД Украины.

В Верховной Раде заявили, что отставка главы МВД Арсена Авакова не была следствием конфликта с руководством страны. Такое заявление в эфире местного телеканала "Украина-24" представитель проперзидентской партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. Депутат уточнила, что Владимир Зеленский имел предварительную договоренность с Аваковым о его возможном уходе с поста.

Конфликтов, связанных с отставкой, нет. У них была договоренность, что когда президент скажет, что настало время, то Аваков напишет заявление об отставке, что в принципе и произошло. Евгения Кравчук, украинский политик

Эксперт объяснила, что при рассмотрении отставки Авакова в Верховной Раде будет достаточно голосов для утверждения решения. Кравчук рассчитывает на то, что при назначении нового руководителя правоохранительных органов у парламентариев не возникнет споров. Пост Авакова может получить глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Путин: решения Киева показывают выбор властей, а не народа.

Фото: Pixabay.com