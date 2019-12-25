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Верховная Рада осудила выборы президента Белоруссии
Сегодня, 13:34
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lesjasap

Верховная Рада осудила выборы президента Белоруссии

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"За" документ отдали голоса 228 парламентариев.

Верховная Рада приняла заявление с осуждением хода и итогов выборов президента Белоруссии. За данный документ проголосовали 228 депутатов. При этом необходимый минимум составил 226 голосов. Согласно принятому постановлению, Украина считает проведенные выборы в республике "ни свободными, ни честными". 

Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы

текст документа Верховной Рады

Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже, чем у Порошенко.


 

Теги: белоруссия, верховная рада
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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