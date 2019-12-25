Верховная Рада осудила выборы президента Белоруссии

"За" документ отдали голоса 228 парламентариев.

Верховная Рада приняла заявление с осуждением хода и итогов выборов президента Белоруссии. За данный документ проголосовали 228 депутатов. При этом необходимый минимум составил 226 голосов. Согласно принятому постановлению, Украина считает проведенные выборы в республике "ни свободными, ни честными".

Выборы прошли в условиях полного отсутствия состязательности между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы текст документа Верховной Рады

Депутат Рады осудил Зеленского за политику хуже, чем у Порошенко.



