В США рассказали о темах, которые обсуждались с Украиной и Россией.

Власти киевского режима признают факт того, что неизбежно утратят контроль над оставшейся территорией Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал американский вице-президент Джей Ди Вэнс при вашингтонской администрации президента-республиканца Дональда Трампа в интервью британскому изданию Unherd. В том числе в ходе обсуждений с российской и украинской делегациями обсуждается статус русскоязычных людей на Украине.

"Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, признавая в частном порядке даже, что в конечном итоге они, вероятно, потеряют Донецк Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Вэнс высказался о прорыве на переговорах по Украине.

Фото: YouTube / Белый дом