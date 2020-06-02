Вэнс высказался о прорыве на переговорах по Украине

Вице-президент США рассказал об обсуждениях мирного плана Белого дома по Украине.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал в интервью западному изданию Unherd о том, что именно считает прорывом на мирных переговорах по урегулированию регионального кризиса с российской и украинской делегациями. Иностранный чиновник из Белого дома при президенте-республиканце Дональде Трампе отметил, что изначально ни одна из сторон не хотела раскрывать собственные карты. Однако за последние несколько недель и у украинцев, и у россиян появилось реальное понимание того, что не может обсуждаться, а о каких вопросах можно говорить друг с другом.

Я считаю, прорыв, которого мы достигли, заключается в том, что все вопросы теперь открыто обсуждаются. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Напомним, что российский президент Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера. Официальный рабочий визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Глава нашего государства отмечал, что вашингтонская администрация разделила 27 пунктов на четыре пакета, после чего предложила Кремлю обсуждать их отдельно.

