Вэнс считает "огромной ошибкой" создание Маском политической партии

Джей Ди Вэнс напомнил, что общество воспринимает основателя компаний Tesla и SpaceX как сторонника правых.

Попытки создания американским миллиардером, бизнесменом Илоном Маском политической партии представляют собой "огромную ошибку", так как после работы в вашингтонской администрации президента Дональда Трампа ему уже не удастся занять среднюю линию между республиканцами и демократами. Соответствующее заявление в интервью местным журналистам с телеканала FOX News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Иностранный чиновник уточнил, что Илон Маск мог бы оказать влияние на Республиканскую партию для того, чтобы там продвигать свои идеалы.

Мой аргумент для него заключается в том, что нравится ему или нет, но он уже воспринимается крайними левыми как сторонник правых... Если ему не нравится то, что делает Республиканская партия, то мой совет Илону был бы попробовать исправить Республиканскую партию, подтолкнуть ее в своем направлении. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Напомним, что 5 июля Илон Маск заявил о создании в США партии "Америка".

