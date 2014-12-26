Джей Ди Вэнс сообщил о требованиях, которые выдвинули Москва и Киев.

В Белом доме предположили, что основные детали мирного урегулирования регионального кризиса по Украине, включая гарантии безопасности для киевского режима и территориальные вопросы, будут в общих чертах согласованы еще до того момента, как официально состоится рабочая встреча между российским президентом Владимиром Путиным и украинским политиком ВЛадимиром Зеленским. Соответствующее заявление в интервью американским журналистам с телеканала FOX News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс при администрации президента-республиканца Дональда Трампа. Иностранный чиновник отреагировал на вопрос ведущей СМИ о том, можно ли мировой общественности ожидать, что ключевые детали двустороннего соглашения между Москвой и Киевом будут согласованы до встречи Путина и Зеленского.

Это хороший вопрос. Думаю, что если вы пойдете по бюрократическому пути, то ответ - да. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Как указал ранее на пресс-конференции российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, Москва готова к любому формату переговоров по Украине, однако встречи на высшем уровне необходимо тщательно подготовить на всех предшествующих ступенях.

Вэнс назвал Путина расчетливым политиком, который заботится об интересах России.

Фото и видео: YouTube / Fox News