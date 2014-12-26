Вэнс назвал Путина расчетливым политиком, который заботится об интересах России

Джей Ди Вэнс рассказал об отношении к лидеру Кремля, о котором он имеет представление только по телефонным контактам.

В Белом доме поделились впечатлениями от телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным, охарактеризовав политического лидера из Кремля как более мягкого в общении, чем принято считать, однако при этом очень расчетливого и осторожного. Соответствующее заявление в интервью американским журналистам с телеканала FOX News сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс при администрации президента-республиканца Дональда Трампа. Иностранный чиновник отметил, что ранее никогда не встречался лично с президентом России, однако неоднократно беседовал с ним по телефону.

Он более мягкий в общении, чем можно было бы ожидать. Вы знаете, у американских СМИ есть определенный его образ. Он по-своему мягок в общении. Он очень расчетлив. Он очень осторожен. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

По мнению Джей Ди Вэнса, Владимир Путин является таким человеком, который заботится о национальных интересах России таким образом, как он их видит. По мнению американского чиновника из вашингтонской администрации, среди причин, по которой российский президент уважает главу США, заключается в том, чтовласти в Москве знают о том, что местный президент также заботится об интересах своего народа.

Трамп назвал Вэнса наиболее вероятным кандидатом на роль преемника.

Фото и видео: YouTube / Fox News