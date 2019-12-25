Трамп назвал Вэнса наиболее вероятным кандидатом на роль преемника

По его словам, вице-президент делает отличную работу.

Президент США Дональд Трамп назвал человека, который выглядит наиболее вероятным кандидатом на роль его преемника. Об этом он рассказал журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, таким кандидатом является его вице-президент Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вэнс может стать кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев.

Слишком рано, но он делает отличную работу. Он, вероятно, фаворит на данный момент.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп назвал срок визита Уиткоффа в Москву.

Фото: YouTube / The White House