Трамп назвал срок визита Уиткоффа в Москву

Глава США напомнил, что спецпосланник сейчас находится на Ближнем Востоке.

Специальный посланник американского президента-респкбликанца Дональда Трампа Стивен Уиткофф нанесет официальный рабочий визит в Москву 6 или 7 августа. Соответствующее заявление сделал перед местными журналистами делал лидер Белого дома перед своим вылетом в Вашингтон из Бедминстера. Ранее вашингтонская администрация сообщила СМИ, что официальная поездка планировалась в минувшие выходные, однако иностранный чиновник задержался на территории сектора Газа.

Таким образом, Стивен Уиткофф должен посетить российскую столицу за один-два дня до истечения срока ультиматума от Дональда Трампа. Американцы угрожают Москве вторичными пошлинами при отсутствии прогресса в мирному урегулировании регионального конфликта на Украине. Ранее глава США сократил срок исполнения требований с 50 до десяти дней. Указанный срок должен истечь 8 августа. Постпред США при ООН Джон Келли уточнял прессе, что к этому моменту кризис на Украине должен быть остановлен.

Трамп: Стивен Уиткофф нанесет визит в Россию.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX