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Трамп: Стивен Уиткофф нанесет визит в Россию

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Глава США рассказал о графике поездок своего спецосланника.

Специальный посланник американского президента-респкбликанца Стивен Уиткофф нанесет официальный рабочий визит в Россию. Соответствующее заявление сделал перед местными журналистами лидер Белого дома. Иностранный политик указал, что Уиткофф 1 августа также будет находиться в палестинском анклаве на Ближнем Востоке, а также посетит территорию еврейского государства. Однако глава США не обозначил нынешние сроки пребывания своего эмиссара в России. 

Едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, в Россию.

Дональд Трамп, глава США

Пресса попросила Дональда Трампа уточнить, разделяет ли он мнение члена Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин. Политик ранее назвала действия Израиля в отношении палестинского населения Газы геноцидом. В Белом доме заметили, что происходящее в секторе Газа просто ужасно. Он признал факт того, что на территории фиксируется голод. По мнению президента США, частично проблема заключается в том, что радикальное движение ХАМАС "забирает деньги и забирает продовольствие" у местного населения.

Трамп заявил, что планирует ввести санкции против России.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, дональд трамп, стивен уиткофф
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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