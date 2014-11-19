Трамп: Стивен Уиткофф нанесет визит в Россию

Глава США рассказал о графике поездок своего спецосланника.

Специальный посланник американского президента-респкбликанца Стивен Уиткофф нанесет официальный рабочий визит в Россию. Соответствующее заявление сделал перед местными журналистами лидер Белого дома. Иностранный политик указал, что Уиткофф 1 августа также будет находиться в палестинском анклаве на Ближнем Востоке, а также посетит территорию еврейского государства. Однако глава США не обозначил нынешние сроки пребывания своего эмиссара в России.

Едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, в Россию. Дональд Трамп, глава США

Пресса попросила Дональда Трампа уточнить, разделяет ли он мнение члена Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин. Политик ранее назвала действия Израиля в отношении палестинского населения Газы геноцидом. В Белом доме заметили, что происходящее в секторе Газа просто ужасно. Он признал факт того, что на территории фиксируется голод. По мнению президента США, частично проблема заключается в том, что радикальное движение ХАМАС "забирает деньги и забирает продовольствие" у местного населения.

Трамп заявил, что планирует ввести санкции против России.

Фото и видео: Белый дом