Джей Ди Вэнс рассказал о том, что говорят об украинском кризисе лидеры ЕС в частных беседах.

Некоторые европейские политические6 лидеры публично демонстрируют решимость поддерживать лидера киевского режима Владимира Зеленского, но на частных рабочих встречах признают американским делегатам необходимость завершения регионального конфликта на Украине за столом переговоров. Эту информацию подтвердил в понедельник, 3 марта, местный вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире телеканала FOX News. Иностранный чиновник заметил, что Вашингтону безразличных публичные высказывания западных партнеров, так как важнее, что они говорят в частном порядке.

Самое безумное в такой ситуации заключается в том, что иногда руководители европейских государств на публике раздувают грудь и заявляют: "Мы с президентом Зеленским на ближайшие 10 лет". А затем в частном порядке берут трубку и говорят: "Это не может продолжаться вечно". Он должен сесть за стол переговоров. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Вэнс: Трамп первые полчаса беседы с Зеленским старался быть с ним любезным.

Фото и видео: YouTube / Fox News