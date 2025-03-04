Вице-президент США раскрыл подробности встречи, на которой "все пошло не так".

Американский-президент-республиканец Дональд Трамп в первые полчаса общения с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме изо всех сил пытался быть с ним любезным и дипломатичным. Эту информацию подтвердил в понедельник, 3 марта, местный вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире телеканала FOX News. Иностранный чиновник заметил, что лично тоже пытался разрядить обстановку на мероприятии после того, как общение между политическими лидерами перешло на повышенные тона. Эксперт программы отметил, что пытался сказать главе США о том, что, вероятно, переговоры стоит перевести за закрытые двери. Однако Трамп отметил, что не желает общения наедине и продолжит вести его на публике, чтобы за ситуацией наблюдал американский народ.

Я заметил, что первые 25-30 минут он лез из кожи вон, пытаясь быть любезным и добрым с Зеленским, даже когда Зеленский пытался его уколоть, говорить вещи, которые, как я считаю, являются неправдой. Президент старался быть дипломатичным. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Вэнс рассказал, что Зеленский хотел вернуться на встречу с Трампом в Белом доме.

Фото и видео: YouTube / Fox News