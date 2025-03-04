Вице-президент США раскрыл подробности о предложениях Украины после скандала в Белом доме.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский просил о возобновлении переговоров с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом в Белом доме от 28 февраля, но получил от Вашингтона отказ. Эту информацию подтвердил в понедельник, 3 марта, местный вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире телеканала FOX News. Иностранный чиновник отреагировал на просьбу ведущего программы уточнить, верно ли утверждение о том, что высокопоставленный гость несколько раз направил просьбы о возобновлении переговоров после перепалки с Трампом.

Не знаю насчет многочисленных просьб, но от них точно поступил по меньшей мере один запрос на то, чтобы вернуться и продолжить разговор. Президент ответил: "Послушайте, они, во-первых, вели себя неуважительно, и, во-вторых, о чем мы вообще будем говорить". Джей Ди Вэнс, вице-президент США

По мнению Джей Ди Вэнса, украинская сторона продемонстрировала свою явную неготовность обсуждать мирное урегулирование кризисной ситуации. По словам чиновника из США, в конфликте важно задатьсч вопросом о том, в чем же в действительности заключается план "победы" Зеленского, так как Вашингтон не может финансировать вооруженное противостояние вечно, так как народе не будет этого терпеть.

Если взглянуть на опросы в Европе, то ясно, что и европейцы этого терпеть не будут. Нам необходимо добиться тут мирного урегулирования. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Вице-президент США Вэнс отказался встречаться с Шольцем на Мюнхенской конференции.

Фото и видео: YouTube / Fox News