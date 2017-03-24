Вице-президент США Вэнс отказался встречаться с Шольцем на Мюнхенской конференции

Джей Ди Вэнс планирует увидеться с Фридрихом Мерцем.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс отказался от проведения рабочей встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Соответствующее заявление сделал источник иностранного издания The Politico. В СМИ сослались на одного из бывших американских чиновников. Эксперт отметил, что отказ связан с тем, что Шольц в скором времени может перестать быть немецким канцлером. Позже отмену встречи подтвердили и немецкие политические деятели. Они отметили, что Вэнс и Шольц совсем недавно общались. Их контакт состоялся саммите по искусственному интеллекту в Париже, который прошел 10 февраля.

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По сообщению команды вице-президента США, встреча в Мюнхене долго обсуждалась, однако не была подтверждена на официальном уровне из-за несовпадения расписания. Авторы из The Politico написали, что данная новость рискует подорвать шансы Олафа Шольца на внеочередных выборах в Германии. Речь идет о том, что 23 февраля в Бундестаг выберут нового руководителя кабинета министров. На должностной пост претендует кандидат от Христианско-демократический союза Германии Фридрих Мерц. И именно с ним вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится на 20 минут во время проведения Мюнхенской конференции.

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Фото: YouTube / The Wall Street Journal