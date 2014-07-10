Джей-Ди Вэнс огласил несколько пунктов, которые могут лечь на стол переговоров.

План бывшего американского президента и кандидата на высший должностной пост от Республиканской партии Дональда Трампа по решению регионального конфликта между Россией и Украиной может предусматривать демилитаризацию линии демаркации между обеими странами, а также гарантию для Москвы о том, что Киев никогда не станет членом НАТО. Соответствующее заявление сделал местный кандидат в вице-президенты от Республиканской партии США Джей-Ди Вэнс в интервью YouTube-каналу Shawn Ryan Show. Иностранный политик раскрыл возможный план своего коллеги. Он предположил, что Трамп будет готов лично встретиться за столом переговоров с российскими, украинскими и европейскими представителями, которые заинтересованы в завершении кризисной ситуации.

И как он вероятно будет выглядеть, так это что-то вроде : текущая линия демаркации между РФ и Украиной будет демилитаризованной зоной, она будет сильно укреплена. Джей-Ди Вэнс, кандидат в вице-президенты США

Кандидат в вице-президенты США Вэнс назвал Харрис хамелеоном.

Фото и видео: YouTube / Shawn Ryan Show