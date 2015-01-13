Джеймс Дэвид Вэнс назвал проблемы, которые усугубились при работе Камалы Харрис в США.

Джеймс Дэвид Вэнс сравнил претендента на высший государственный пост от Демократической партии США, действующего вице-президента Камалу Харрис с хамелеоном. Соответствующее заявление кандидат в американские вице-президенты от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо сделал перед сторонниками движения, выступая вечером 7 августа перед сторонниками в штате Мичиган. Иностранный политик отметил, что Харрис регулярно меняет свою позицию по различным вопросам, включая экономическую ситуацию и обстановку на государственной границе.

Камала Харрис ведет себя по-разному в зависимости от аудитории, к которой она обращается. Ей удавалось частично скрывать это, поскольку последние несколько недель она всегда читает с телесуфлера, она никогда не выступает без подготовленного текста речи. Джей-Ди Вэнс, кандидат на место вице-президента США от Республиканской партии

Вэнс напомнил избирателям о том, что Камала Харрис обещала обеспечить безопасность на американской границе, но до сих пор территория остается открытой для мигрантов из других стран. Республиканец полагает, что обещания Харрис снизить инфляцию в стране и улучшить экономическое положение граждан США не соответствует реальности, так как все еще растут цены на жилье и на продукты питания.

Вэнс заявил, что США вновь пора стать независимыми в энергетике.

Фото и видео: YouTube / Fox News