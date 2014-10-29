Вэнс заявил, что США вновь пора стать независимыми в энергетике

Джеймс Дэвид Вэнс призвал строить в США заводы и создавать рабочие места.

Американская администрация должна вновь стать независимой в вопросах энергетики и промышленного производства. Соответствующее заявление кандидат в американские вице-президенты от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс сделал перед сторонниками движения, выступая вечером 17 июля на национальном съезде республиканцев в городе Милуоки штата Висконсин.

Довольно энергоресурсов от стран, которые нас ненавидят. Мы будем брать их прямо здесь от американских рабочих в Пенсильвании, Огайо и других уголках страны. Джей-Ди Вэнс, кандидат на место вице-президента США от Республиканской партии

Политик заявил, что США надо нарастить производство собственной продукции, а не идти на поводу у мирового рынка. По мнению спикера, сейчас страна приносит цепочки поставок в жертву неограниченной торговле на геополитической арене. Джеймс Дэвид Вэнс добавил, что на все большем количестве продуктов должен красоваться ярлык "сделано в США". Он призвал строить заводы, снова предоставлять людям работу, производить настоящую продукцию, необходимую семьям. Республиканец дал обещание, что в случае победы на выборах Трампа, его партия не даст Коммунистической партии Китая "создавать свой средний класс за счет американских граждан".

Вэнс считает, что Байден облажался и платить за это пришлось американцам.

Фото и видео: YouTube / FOX6 News Milwaukee