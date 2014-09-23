Вэнс считает, что Байден облажался и платить за это пришлось американцам

Джей-Ди Вэнс назвал упущения, которые Джо Байден допустил за свою профессиональную карьеру.

Кандидат в американские вице-президенты от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс считает, что действующий лидер Белого дома Джо Байден облажался на занимаемой должности, а расплачиваться за его ошибки пришлось обычным гражданам. Соответствующее заявление политик сделал перед сторонниками движения, выступая вечером 17 июля на национальном съезде республиканцев в городе Милуоки штата Висконсин. Политик указал на то, что глава государства, будучи "карьерным человеком", поддержал в разное время невыгодные торговые соглашения Вашингтона с Мексикой и Китаем, которые, по его словам, лишили американцев бесчисленного количества рабочих мест.

И тот же Джо Байден поддержал разрушительное вторжение в Ирак. Джей-Ди Вэнс, кандидат на место вице-президента США от Республиканской партии

Сенатор США утверждал перед сторонниками, что именно из-за действий Джо Байдена и в результате проводимой его администрацией политики, страна оказалась наводнена "дешевыми китайскими товарами, дешевой иностранной рабочей силой, а в ближайшие десятилетия - смертельным фентанилом.

Вэнс заявил, что Трамп при победе на выборах будет независим от крупного бизнеса.

Фото и видео: YouTube / FOX6 News Milwaukee