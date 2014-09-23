Вэнс заявил, что Трамп при победе на выборах будет независим от крупного бизнеса

Джеймс Дэвид Вэнс рассказал о готовности Трампа к политическому преследованию.

Кандидат на пост американского вице-президента от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс утверждает, что его напарник по предвыборной гонке Дональд Трамп в случае избрания главой государства будет независим от крупного бизнеса и транснациональных корпораций. Соответствующее заявление политик сделал перед сторонниками движения, выступая вечером 17 июля на национальном съезде республиканцев в городе Милуоки штата Висконсин.

Нам нужен такой лидер, который не пляшет под дудку крупного бизнеса, а отвечает перед рабочими, теми, кто является членами профсоюза, и теми, кто не является. Лидер, который не продается транснациональным корпорациям. Джей-Ди Вэнс, кандидат на место вице-президента США от Республиканской партии

Политик выразил уверенность в том, что Дональд Трамп в случае своего избрания президентом будет добиваться наращивания промышленных мощностей. Также большое внимание правительство станет уделять проблеме распространения наркотиков. Джеймс Дэвид Вэнс полагает, что ответственность за ухудшение ситуации с запрещенными веществами несет "американский правящий класс". Спикер добавил, что действующая власть в Вашингтоне "раз за разом подводила" граждан страны.

Вэнс: союзники США сами будут нести ответственность за свою безопасность.

Фото и видео: YouTube / FOX6 News Milwaukee