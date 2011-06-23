Вице-президент США не верит в то, что Украина может победить Россию на поле боя.

Киевский режим не выиграет в региональном конфликте у Москвы в том случае, если военные действия на украинской территории продолжатся в ближайшие годы, однако при этаком развитии ситуации возможен сценарий ядерной эскалации. Соответствующее заявление сделал американский вце-президент Джей Ди Вэнс в интервью для онлайн-шоу блогера Чарли Кирка. Иностранный чиновник указал на то, что если вооруженное противостояние не остановится, то в результате это может привести к эскалации "в ядерную войну".

Если это не прекратится, украинцы не выиграют. Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение: если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было. Но это не та реальность, в которой мы живем. Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Вице-президент США выронил из рук кубок по американскому футболу.

Фото и видео: YouTube / Charlie Kirk