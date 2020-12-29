Вена готова стать площадкой для переговоров России и США по СНВ-3

МИД Австрии одобрил решение Вашингтона продлить СНВ-3 с Россией.

Вена готова стать площадкой для переговоров России и США. Об этом на пресс-конференции, посвященной вступлению в законную силу международного договора о запрещении ядерного оружия, сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Документ ратифицирован 50 странами.

Мы как площадка для переговоров, конечно же, находимся в распоряжении. Здесь, в Вене, проходили стратегические переговоры между Россией и США. Если такие переговоры будут необходимы, если речь о продлении на пятилетний срок, само собой разумеется, мы будем в распоряжении Александер Шалленберг, глава МИД Австрии

Дипломат добавил, что положительно воспринимает заявление новой администрации Белого дома в Вашингтоне о стремлении продлить соглашение с российской стороной в сфере СНВ-3. Ранее об этом журналистам рассказала пресс-секретарь Джен Псаки. Чиновница напомнила, что документ истекает 5 февраля 2021 года. В США готовы продлить его еще на пять лет.

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